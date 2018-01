(foto: Divulgação)

Guaratuba vai se transformar no paraíso da música eletrônica. Nesta sexta, dia 26 de janeiro, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500) será cenário para uma grande festa de e-music com mais de 7horas ininterruptas com o que há de melhor nas pistas mundiais. A festa começa a partir das 22 horas.

Terá como headline, o dj e produtor Vintage Culture, um dos responsáveis por consagrar o Brasil no cenário internacional da música eletrônica, e DashDot, como convidado especial. Ainda completam o line-up:Tite Clausi, Hiorrana, Davi Lisboa, Victor Oliver e Vicentini e Dj Maia.

Lukas Ruiz, mais conhecido como Vintage Culture, ocupa a 31a posição no ranking mundial entre os melhores 100 dj´s do mundo da revista inglesa, dj Mag. Lukas Ruiz, o verdadeiro nome do DJ de 24 anos, natural de Mundo Novo (MS), já tocou no Rock in Rio, Lollapalooza, Ultra Music, além de festivais no Canadá, Estados Unidos, Sri Lanka, México, entre outros desde 2013 quando iniciou sua carreira profissional.

Vintage Culture mescla elementos de vários gêneros como deep house, indie house, nu disco, entre outros. No início do ano passado, final do mês de março ele foi destaque da revista Forbes como uma das pessoas mais influentes e promissoras do país abaixo de 30 anos. Vintage se inspira, principalmente, em músicas da década de 1980. Ele iniciou a carreira com 15 anos fazendo remixes próprios de “Blue Monday” e “Another Brick in The Wall” das bandas britânicas New Order e Pink Floyd, respectivamente.

O show no litoral paranaense vai ser recheado por tracks como “Memories”, “Hollywood” e “Monday”, além dos remix de “Human”, “Sede Pra Te Ver” e “Céu Azul”.

SERVIÇO



VINTAGE CULTURE e convidados: DashDot. Hiorrana, Tite Clausi, Davi Lisboa, Victor Oliver e Vicentini e DJ Maia

Local: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500)

Quando: 26 de janeiro de 2018 (Sexta)

Horários: Abertura dos portões: 21h30 / Início das apresentações: a partir das 22h

Valores: R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e clientes cadastrados no site da Prime possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****Já está incluso no bilhete a taxa de administração Disk Ingressos.

PONTOS DE VENDA: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal aqui.Também podem ser adquiridos em Guaratuba - Bilheteria do Café Curaçao (R:Brejatuba, 500), Polo Royal (R: João Eugênio, 711, lj 41 - Estação Mall), Guara Surf (Av. 29 de Abril, 380) / Arapongas: Ótica Diniz (Av. Arapongas, 580) /Cambé: Ótica Diniz (Av. Inglaterra, 753-A) /Cascavel: Planet Play (Av. Toledo, 432) /Ótica Diniz (Av. Brasil, 6605) / Foz do Iguaçu: Casas Ajita (Av. Brasil, 404), Casas Ajita (Flamboyant, Av Cataratas, 3570) / Francisco Beltrão: Subway (Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 434) / Ibiporã: Ótica Diniz (Av. Santoa Dumont, 83) / Irati: Forte Farma (R:Trajano Garcia, 81), Bohéme Bar & Burguer (R: Alfredo Bufrem, 737) / Londrina: Cafeteria Latam (Av. Ayrton Senna da Silva, 500), Pátio San Miguel (Av. Higienópolis, 762), Ótica Diniz (R: Prof. João Candido, 100), Ótica Diniz (Londrina Norte Shopping - Av. Américo Deolindo Garla, 224 Loja 81), Ótica Diniz (R: Senador Souza Naves, 158-C), Ótica Diniz (Av. São Paulo, 187), Ótica Diniz (Av. Bandeirtantes, 666-B), Ótica Diniz (R: Sergipe, 428) Ótica Diniz (Av. Saul Elkind, 1760), Sueko Jóias (Shopping Catuaí, Rod. Celso Garcia Cid, s/n – 330) / Maringá: Casas Ajita (Av. Brasil, 3621), Casas Ajita (Shopping Cidade, Av.Tuiuti, 710, lj 25), Posto Canadá (Av. Mandacaru, 1180) / Posto Dubai (Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 4501)/ Pato Branco: Ótica Diniz (R: Guarani, 465, Centro) / Ponta Grossa: Loja Verbo Livraria (Av. Vicente Machado, 779), Veneto (R: Ermelino de Leão, 703) / Toledo: Ótica Diniz (R:Sete de Setembro, 1092 – Centro) / Florianópolis: Garden Perfumes (Estrada Dom João Becker, 145 sala 101) /Garuva: Red Point (Av. Celso Ramos, 1) / Itajaí: Farmais Centro (R:Tijucas, 11)

Forma de pagamento: Dinheiro e cartões Visa/Mastercard (débito e crédito) Censura: 16 anos (de12 a 16 anos somente com os pais ou acompanhado por um responsável maior de 18 anos.