Advogado passa mal e morre dentro de quarto de motel no Abranches

Um advogado de 60 anos morreu na manhã desta quinta (25) dentro do quarto de um motel na Rodovia dos Minérios, no Abranches. O caso foi atendido pelo Siate, que tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu, Até um helicóptero foi até o local, mas ele já tinha falecido.

Quem alertou sobre o mal súbito do advogado foi a a mulher que o acompanhava no local. Ele desmaiou na banheiro do quarto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para determinar a causa da morte. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, mas os indícios são de que foi morte natural.