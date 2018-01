Espetáculo gratuito para Crianças de Todas as Idades

(foto: Divulgação)

No domingo, dia 28, acontecerá a sexta edição da série de apresentações gratuitas e outras experiências teatrais, dando continuidade ao Projeto Abração em ação, desenvolvido pela Associação Abração Círculo das Artes-AACA, em parceria com a Cia. Do Abração.

Nesta edição, a Cia. do Abração apresenta o espetáculo “O Trenzinho do Caipira”. No palco, seis personagens, de diferentes regiões do Brasil, simultaneamente, recebem uma misteriosa carta de Villa Lobos, convidando-os para uma viagem de trem. Encontram-se, por obra do destino ou da carta que receberam, na estação de trem e constatam que acabam de perdê-lo. Este fato provoca uma instabilidade e um questionamento em cada um sobre o sentido de estarem ali. O sentido da viagem, o sentido do trem. O sentido da própria vida. Ao se conhecerem, percebem suas necessidades e desejos comuns e decidem, então, construir o seu próprio trem.

A diretora da Cia do Abração Letícia Guimarães comenta que ao final, com várias informações obtidas sobre a obra de Villa Lobos e muitos ensinamentos para suas próprias vidas, juntos, nossos brasileiros conseguem construir seu próprio trem.

“Nossos personagens decifram a missão contida na misteriosa carta enviada por Villa Lobos e que lhes dá motivação suficiente para iniciar sua grande viagem. O final desta viagem? Cada espectador poderá concluir qual o sentido este trem tomará...”, comenta a diretora.

O TRENZINHO DO CAIPIRA.

Apresentação: Dia 28/01/2018

Horário: domingo, às 16h.

Local: Sala Raul Cruz, sede da Cia. do Abração. Rua Paulo Ildefonso Assumpção, 725 - Bacacheri – Curitiba - PR

Entrada: franca (Sujeito a lotação) *Os ingressos serão distribuídos a partir das 15h.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre - Indicado para todas as idades.