Teatro Positivo terá show de Emerson Nogueira

(foto: Divulgação)

Emerson Nogueira irá se apresentar no Teatro Positivo, no dia 3 de março. O cantor de 17 anos de carreira, já possui mais de 2 milhões de CDS e DVDS vendidos, turnês com shows abarrotados em toda a América Latina e um projeto que se tornou fenômeno fonográfico, rendendo 12 álbuns de expressivo êxito comercial e de crítica.

Tem estúdio nas montanhas de Minas Gerais como ponto de partida para sua produção musical -­‐ que além dos cinco trabalhos da série Versão Acústica tem sucessos como “Beatles”, “Dreamer”, “Miltons, Minas e Mais”, o autoral “Emmerson Nogueira”, um álbum duplo ao vivo e dois DVDS. A gravadora Sony Music disponibilizou todos os álbuns físicos para as plataformas digitais, onde sua discografia está disponível no iTunes e sites de streaming, como Deezer e Spotify, Apple Music, Tidal e vídeos nos canais oficiais da Vevo e YouTube.

No show de aproximadamente duas horas, Emmerson consegue, através de medleys, passagens ou citações, percorrer boa parte de sua carreira, garantindo a satisfação de um público exigente que costuma acompanhar de perto sua trajetória. Se não faltam as obrigatórias “Wish You Were Here” e “Hotel California”, também há espaço para surpresas e momentos mais conceituais, como o solo de viola caipira que, invariavelmente, arrebata a plateia. Afinal, uma coisa é tocar canções de sucesso, outra é transformá-­‐las em versões acústicas com personalidade.

Show Emmerson Nogueira

Data: 03 de março de 2018

Local: Teatro Positivo

Horário: 21h (abertura do teatro às 20h)

Ingressos pelo site aqui.

Realização: Multi Eventos Promoções