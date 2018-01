Londrina terá festival de heavy metal no Carnaval

(foto: Divulgação)

Longe dos blocos de rua e dos tradicionais bailes de marchinhas, Londrina terá um Carnaval repleto de atrações para os fãs do Rock e Heavy Metal. Isso graças ao Open the Road Festival, que será realizado entre 10 e 12 de fevereiro.

O evento, que durante 5 edições foi sediado em São Paulo (SP), desembarca em território "pé-vermelho" no formato "open air" (ao ar livre) em uma chácara na zona leste da cidade.

Mais de 30 bandas de diferentes países da América Latina estão escaladas para o festival. No palco principal "Open the Road" se apresentam grupos de maior destaque no cenário musical, como Massacre (Colômbia) Atomic Agressor (Chile), Interceptor e Metaluria da Argentina, além de bandas brasileiras como Genocidio, Leviaethan e Holocausto. "É um cast totalmente voltado para uma união de nosso continente sul americano", afirma Silvio Rocha, organizador do evento.

Os shows do palco principal começam às 15 horas e vão até às 22h. Na sequência começam as atrações com entrada franca, do palco "Let it be Free". A maior parte desse cast é formado por bandas de Londrina e região, mas também há grupos de Curitiba, São Paulo e Argentina.

Com quase 12 horas de programação musical diária, o Open the Road Festival também vai contar com estrutura para camping, food-trucks, cervejas e chopps artesanais, drinks exclusivos, restaurante, cafés especiais e outras atrações.

O público deve chegar de vários pontos do Brasil. Já há confirmação de excursões paranaenses, dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, além de uma de El Dorado, na Argentina. Muitos fãs vão pernoitar na área de camping do evento, que já atingiu a lotação máxima.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ticket Brasil ou em pontos físicos relacionados no site da Open the Road Agency, empresa organizadora do festival. A entrada inteira, para um dia de evento, custa R$ 200, mas quem aproveitar a compra antecipada paga o valor promocional de R$ 120. A meia entrada sai por R$ 100. Quem quiser acompanhar toda a programação pode comprar um combo, que da acesso aos 3 dias de shows e estacionamento. O valor da entrada inteira é de R$ 300 e com a promoção sai por R$180. Já a meia custa R$ 150.



O Festival

Organizado pela agência londrinense Open the Road, o evento já teve 5 edições, que contaram com nomes de peso e de diversas regiões do mundo, como Benediction (Inglaterra), Nile (EUA), Assassin (Alemanha), Ratos de Porão (Brasil) e Metalucifer (Japão). Na 6ª edição, a agência decidiu migrar o festival para Londrina, o que foi possível graças a diferentes patrocinadores e apoiadores da cidade. Além de ser estruturado no formato "open air" (ao ar livre), o evento passou a dar maior ênfase à união do continente latino-americano. "Tendo como meta tornar-se uma referência de união entre os países do México ao extremo sul da América do Sul", destaca o proprietário da agência, Silvio Rocha.

Open the Road Festival

Data: 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018

Local: Xákara Eventos, Estrada dos Limoeiros – Estrada dos Pampas 153 (Londrina/PR)

Ingressos: ticketbrasil.com.br/festival/5483-opentheroadfestival-londrina-pr

Valores:

Pista Individual para um dia

R$ 100,00 - Meia-entrada

R$ 120,00 - Promocional

R$ 200,00 - Inteira



Pista para os três dias (Combo) • Ingresso + Camping (esgotado) + Estacionamento

R$ 150,00 - Meia-entrada

R$ 180,00 - Promocional

R$ 300,00 - Inteira

Estacionamento - Limitado para 150 carros - R$ 20,00 por dia



Meia-entrada: Válida para estudantes, professores da rede pública, maiores de 65 anos, doadores de sangue e deficientes físicos, todos com carteira do ano letivo. Lote de 40% do evento, destinado a meia-entrada conforme a lei.

Promocional: Lote promocional e limitadíssimo destinado para divulgação do evento.



Mais informações:

Hotsite: www.openroadagency.com/open-the-road-open-air

Facebook: www.facebook.com/opentheroadfestival

Teaser do evento: