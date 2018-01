Geek City já tem data marcada para 2018

Bruno Neves e Gian Zambon, diretores da Seven Entretenimento e idealizadores do Geek City (foto: Divulgação)

Depois de conquistar mais de 25 mil pessoas em 2017, o Geek City já tem data marcada para a sua segunda edição em 2018. O evento acontecerá nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, no Expo Renault Barigui, em Curitiba.

Os fãs da cultura pop já podem se preparar para acompanhar diversos painéis sobre cinema, TV, games, quadrinhos e tecnologia, presença de personalidades nacionais e internacionais e os últimos lançamentos da área.

Na área de exposições grandes marcas de games, vestuário, canais de conteúdo, tecnologia e estúdios apresentam suas novidades. Atendendo aos pedidos do público o evento traz uma nova experiência: a Galeria de Artistas, um espaço para quadrinistas apresentarem seus trabalhos inéditos.

Os geeks ainda poderão se divertir na Arena Games, local onde acontecerão grandes disputas de e-sports, entre elas as finais de campeonatos nacionais. Para os cosplayers, que foram uma atração à parte na primeira edição do evento, o concurso continuará com eliminatórias diárias e premiação no último dia. Start Ups e desenvolvedores também terão um espaço cativo para mostrar seus produtos e serviços.

Em um mercado composto por mais de 60 milhões de pessoas, o evento espera dobrar o número de participantes, com uma expectativa de público de 40 mil pessoas. Te esperamos lá!

GEEK CITY

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui

Site Oficial: AQUI

Redes social: Facebook /geekcityoficial | Instagram @geekcityoficial | Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento