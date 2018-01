Brasil deve dobrar produção de vacina contra febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de junho deste ano, 4 milhões de doses mensais da vacina contra a febre amarela devem entrar no mercado, informou nesta quinta-feira (25) o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Fruto de parceria entre o Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos) e a farmacêutica Libbs, a nova fábrica já começou a produção e a pasta aguarda aval da Anvisa para iniciar a comercialização. As informações são da Agência Brasil. "A fábrica já está produzindo a vacina e recebendo inspeções da Anvisa. Já fez algumas correções que foram solicitadas e, no final de março, está prevista a vistoria para liberação para iniciar a produção, a validação da planta dentro das normas de vigilância. Se isso acontecer, em junho, estará comercializando as doses", explicou. Segundo Barros, as doses vão se somar aos 4 milhões de vacinas contra febre amarela já produzidas mensalmente por Bio-Manguinhos, laboratório da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). "Vai dobrar a nossa capacidade", ressaltou. Questionado sobre o destino das vacinas, o ministro explicou que parte será destinada ao estoque estratégico mantido pela OMS (Organização Mundial da Saúde), de 6 milhões de doses contra a doença. "Exportamos um milhão de doser por ano. Eles podem fazer solicitações variadas, mas em média, um milhão de doses. A produção estabelecida é para garantir o abastecimento. Se houver demanda menor, usamos a fábrica de Bio-Manguinhos para produzir outras vacinas. Ano passado, por exemplo, nenhuma vacina tríplice viral foi feita para que fizessem mais vacinas de febre amarela. Podemos alterar a fábrica para outras necessidades." A pasta não descarta a possibilidade de abrir mão do fracionamento da vacina, uma vez que a produção receba o novo incremento. Mas o cenário, segundo o ministro, é incerto.