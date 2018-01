Apresentadora da Globo relata problema de saúde após mexer em espinha 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Izabella Camargo, apresentadora do tempo da Globo, passou por um grave problema de saúde após tentar tirar uma espinha —pequena, segundo ela— que apareceu em seu rosto na região entre a orelha e o pescoço. Camargo, que antes de estrear na Globo foi uma das dançarinas do extinto programa "Fantasia", do SBT, teve febre e precisou de antibióticos e anti-inflamatórios por uma semana. "Estou publicando essa foto para alertar sobre uma atitude que parece banal. Fui tirar uma pequenina e 'inofensiva' espinha da pele, entre a orelha e o pescoço. Inchou, inflamou, comecei a sentir febre e fui orientada pela médica a nunca mais mexer perto de gânglios", disse a apresentadora ao compartilhar uma foto do curativo no Instagram. "As bactérias podem cair no sistema linfático e aí as consequências podem ser mais graves. Uma semana de antibiótico e anti-inflamatório. Vivendo e aprendendo", completou. De fato, para não agravar o quadro, especialistas alertam para não cutucar ou apertar espinhas. Se estiver incomodando, o ideal é fazer uma compressa com água boricada ou usar um creme secante à base de eritromicina, por exemplo. Outra opção é fazer a limpeza da pele com sabonetes abrasivos durante banho com água morna.