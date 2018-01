Qualquer plano de paz terá Jerusalém como capital de Israel, diz Netanyahu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (25) em Davos, na Suíça, que quaisquer acordos de paz negociados entre palestinos e israelenses deve prever soberania israelense sobre uma Jerusalém unificada.

"O único momento em que as três religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, puderam exercer sua fé com liberdade em Jerusalém foi sob soberania de Israel", afirmou o premiê durante conversa com Fareed Zakaria em evento durante o Fórum Econômico Mundial no resort suíço.

Com isso, o premiê israelense descartou a possibilidade de um Estado palestino com capital em Jerusalém Oriental, como reivindicam os palestinos. No entanto, o consenso internacional e as negociações de paz em curso têm por base a solução de dois Estados, um israelense e um palestino, sendo este baseado em Jerusalém Oriental. Netanyahu também descartou a possibilidade de um outro mediador nas negociações de paz que não sejam os EUA.

Autoridades palestinas disseram que não querem mais ter os EUA como mediador depois que o governo do presidente Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir para lá, de Tel Aviv, sua embaixada. "Não há outro mediador que não os EUA", disse Netanyahu.