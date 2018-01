Petista diz que decisão foi política

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que confirmou, em segunda instância, sua condenação no caso do tríplex do Guarujá. O petista disse que não poderia criticar a Justiça, mas se o julgamento foi baseada nos autos do processo. “Eles tomaram uma decisão política com o objetivo que eu não volte à presidência.” Lula também disse que todo esse processo é uma tentativa de o PT ser criminalizado.

“Não consigo outra explicação, porque se encontrassem um crime que cometi, não estaria aqui pedindo desculpas para vocês. O julgamento de ontem foi mais valorizar a categoria dos juízes, o corporativismo, do que crime que estava em julgamento, porque não havia crime.”

Segundo Lula, os desembargadores construíram um cartel para decisão unânime por três a zero no TRF-4. “Só ontem descobri que era um cartel, tinham que chamar o Cade”, disse.