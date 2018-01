Carnaval de Curitiba deve ter público total 30% maior neste ano

(foto: Valquir Aureliano)

O Carnaval 2018 promete ser de muita folia em Curitiba. Um ano depois de a festividade ser ameaçada por conta da falta de recursos público, a Prefeitura e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), com as contas mais equilibradas, abraçaram de vez a festividade e dobraram o investimento, que passou de R$ 550 mil para R$ 1,1 milhão. Com isso, também aumentou a expectativa de público, que deve crescer entre 20 e 30% na comparação com 2017.

De acordo com Jaciel Teixeira, presidente da Comissão de Carnaval 2018, o aumento substancial na verba carnavalesca era uma promessa feita ainda no ano passado às escolas de samba e demais atores do carnaval curitibano (Psycho Carnival e Zombie Walk). “Com muito planejamento, conseguimos cumprir com o acordado e liberado esse recurso já no ano passado, para que as escolas pudessem trabalhar neste ano de maneira mais tranquila e montar o Carnaval que a cidade merece”, afirma.

Tais investimentos, inclusive, prometem dar um retorno positivo à cidade, e não apenas em termos de imagem. É que com um evento mais robusto, aliado ainda a já conhecida ecleticidade do carnaval curitibano, a tendência é de aumento no público, inclusive com muitas pessoas vindo de outros estados para brincar na Capital.

“Curitiba é uma das cidades mais procuradas nessa época por conta do clima e do Carnaval diferenciado que temos, com pré-Carnaval, Zombie Walk, Psycho Carnival. Esses eventos trazem caravanas de outras cidades para cá, vem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre,” aponta.

Nesse sentido, inclusive, a abertura do Pré-Carnaval, ocorrida no último domingo com os Garibaldinhos, pode ser considerado uma boa largada. “Foi show de bola. Começamos o Carnaval da maneira que planejamos, com sucesso de público, clima ajudou, muitas crianças e famílias. Com o apoio da Prefeitura, conseguimos fazer um evento melhor planejado e isso faz com que a população tenha mais segurança em participar”, explica.

Não à toa, a estimativa é de um crescimento entre 20 e 30% no público carnavalesco na cidade, com pelo menos 45 mil pessoas participando dos próximos eventos. A tendência é que o maior público (20 mil pessoas) seja registrado no dia 10, quando ocorre o desfile das escolas de samba. Além disso, o Zombie Walk, que ocorre no dia 11, deve reunir cerca de 10 mil pessoas, assim como o bloco Garibaldis e Sacis, que ocorre neste domingo na Marechal Deodoro.

Carnaval de Curitiba

28 de janeiro

e 4 de fevereiro

O tradicional bloco Garibaldis e Sacis é quem vai comandar a folia.



10 de fevereiro

A festa na Marechal Deodo terá início às 14 horas, com a realização de um baile infantil.

11 de fevereiro

Será realizada a apuração das notas e a proclamação da escola campeã no Memorial de Curitiba. A animação prossegue com a marcha Zombie Walk.



12 de fevereiro

O samba dá vez ao rock no Psycho Carnival. O festival, que acontece também no Jokers Pub durante quatro dias.

Escolas de Samba (10/02)

Grupo Especial

Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul, Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade e Imperatriz da Liberdade

Grupo de Acesso

Enamorados do samba, Unidos de Pinhais e Império Real de Colombo e os Internautas.

Blocos confirmados

Boêmios da Madame, Fogosa e Rancho das Flores