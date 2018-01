Começa primeira etapa de mutirão contra o mosquito da dengue

Agentes: orientação para deixar a dengue longe (foto: Divulgação)

A primeira etapa dos mutirões da ação Curitiba Sem Mosquito de 2018 foi iniciada ontem. As atividades foram feitas nos bairros Bairro Alto, Tarumã e Atuba, no Distrito Sanitário Boa Vista. O mutirão tem como objetivo conscientizar os moradores para a limpeza de seus terrenos e manter o município livre da dengue.

Nessa primeira etapa, moradores dos três bairros recebendo a visita de agentes comunitários de saúde, que orientam sobre quais materiais podem ser descartados – tudo o que, ao relento pode acumular água e atrair o mosquito Aedes aegypti – e explicam que o entulho e lixo devem ser deixados em frente às casas para ser recolhido nos próximos dias.

“É ótimo quando a Prefeitura toma esse tipo de iniciativa porque conscientiza a população de como descartar o lixo corretamente”, elogiou a professora Caroline Schneider de Lima, 30 anos, que mora ao lado do Rio Atuba. “Isso nos deixa não só longe da dengue como evita que a poluição dos rios cause enchentes”, completou.

Na fase seguinte, entre os dias 29 a 31 de janeiro, o material será recolhido por caminhões do departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Este ano, além do recolhimento em frente às casas, a Prefeitura vai coletar o lixo jogado no Rio Atuba.

No ano passado, foram recolhidos 143,6 mil quilos de lixo e entulho no Bairro Alto e 58 mil quilos no Tarumã. O Curitiba Sem Mosquito é uma das ações para manter a cidade com índice de infestação abaixo de 1%, conforme as medições dos dois Levantamentos Rápidos de Índice para Aedes aegypti (LIRAa), realizados em 2017.