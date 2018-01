Prefeitura lança edital para feira especial de Páscoa neste ano

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba lançou edital de chamamento público para a Feira Especial de Páscoa. Os interessados deverão fazer as inscrições nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2018, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na sede do Instituto, no Palacete Wolf (Praça Garibaldi, 7, São Francisco). A feira vai ocupar as praças Osório e Santos Andrade, no Centro, de 16 a 31 de março. O funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 10 às 20 horas, e aos domingos, das 14h30 às 19h30.

Terão espaço expositores de produtos artesanais alusivos à Páscoa, temas turísticos, culinária local, gastronomia, apicultura, entidades assistenciais e programas da Prefeitura de Curitiba.

Lotes

As inscrições serão feitas para dois lotes, um na Praça Osório e outro na Praça Santos Andrade. O expositor deverá expor e comercializar, obrigatoriamente, produtos iguais aos que foram apresentados e classificados pela equipe de avaliação. O resultado classificatório proferido pela Comissão de Chamamento Público para a Feira será publicado em edital no dia 23 de fevereiro de 2018, no Instituto Municipal de Turismo.