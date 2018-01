Pavimentação vai beneficiar 2 mil moradores de Itaperuçu

Sem asfaltamento, rua de acesso a distrito vira lamaçal em dias de chuva (foto: Henrick Loyola Porzycki/ Divulgação)

Cerca de duas mil pessoas serão diretamente beneficiadas pela obra de pavimentação que o Governo do Estado vai fazer no município de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, na área do Vale do Ribeira. Elas são moradoras do distrito de Pombas e, por enquanto, convivem com lama e pó da rua Jonas Vaz de Cristo, única via de acesso da cidade à comunidade.

Por meio de convênio entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, será destinado R$ 1 milhão para obra em 1,2 quilômetro. O município entrará com contrapartida de R$ 44 mil. O convênio entre a Secretaria e a prefeitura de Itaperuçu foi assinado nesta semana, durante evento com o governador Beto Richa.

Francisca Ferreira Lara está bastante animada com o início das obras. Moradora há 18 anos na comunidade, Francisca espera que com o asfalto aumente o conforto. “Tomara que em breve eu não tenha mais que conviver com o pó e com o barro no caminho de casa para o trabalho”, disse ela.

Produção

Além de mais conforto aos moradores, a obra vai melhorar a infraestrutura do município, pois existe no distrito muitas pequenas propriedades rurais e madeireiras, que terão mais segurança e agilidade para escoamento de produção. O prefeito de Itaperuçu, Hélio Guimarães, disse que, com a pavimentação, há possibilidade de atração de novos investimentos para a região.O convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Infraestrutura e Logística prevê a aplicação de 8,4 mil metros cúbicos de asfalto.