Atenção para novos limites de velocidade em duas avenidas de Araucária

O Departamento de Trânsito de Araucária, vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), informa que fez as alterações de sinalização para os novos limites de velocidade na Avenida Victor do Amaral e na Avenida das Araucárias. No trecho já com a nova sinalização o motorista precisa estar atento porque o novo limite de velocidade está valendo.

No caso da Victor do Amaral, o novo limite de velocidade passa de 40km/h para 50km/h no trecho entre o viaduto de entrada da cidade até o cruzamento com a rua Coronel João Antônio Xavier. Já na Avenida das Araucárias, o limite muda de 60km/h para 70km/h também a partir do momento em que a sinalização for colocada.

A partir de fevereiro, os agentes de trânsito passarão a utilizar radar estático portátil para fiscalizar o cumprimento do limite de velocidade em algumas vias da cidade. É importante destacar que o uso do equipamento segue o previsto na legislação.