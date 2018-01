Prefeitura testa regulamentar estádios em Colombo

A prefeitura de Colombo, junto com a Liga de Futebol da cidade iniciou nesta semana os debates para regularizar os estádios municipais. No primeiro encontro, realizado na última quarta-feira, 24, a criação de um novo comodato de uso foi o tema do debate. A ideia é que os próprios clubes passem a administrar os campos, a partir deste ano, e não mais a Prefeitura.

“Apesar de alguns clubes já aderirem esse método, a maioria dos estádios ainda permanecem sob os cuidados da Prefeitura. E, com esse comodato, os clubes da Liga de Futebol assumirão a responsabilidade de realizar as benfeitorias e manutenção dos estádios municipais”, explicou o secretário de Esportes e Lazer, Marcio Strapasson.

Ao todo, são 12 clubes que fazem parte da Série Ouro e outros três que participam da Série Prata. Durante a reunião, surgiu a possibilidade de dois clubes usarem o mesmo estádio e compartilharem dos cuidados e manutenções, visto que alguns clubes não possuem lugares fixos para jogar.

A próxima reunião deverá ocorrer dentro do prazo de 10 dias.