Atlético-MG é derrotado pelo Villa Nova

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrentou o Villa Nova com os reservas nesta quinta-feira (25), assim como já tinha acontecido na estreia do Campeonato Mineiro contra o Boa Esporte. Porém, em Nova Lima, o time alvinegro não conseguiu somar pontos. Com gol de Daniel Morais, de pênalti, o time da casa venceu por 1 a 0, no Estádio Castor Cifuentes.

Talvez o calor seja a justificativa, mas o fato é que Villa Nova e Atlético fizeram um primeiro tempo muito ruim, sem nenhuma chance clara de gol. No total foram seis finalizações, duas do time da casa e quatro dos visitantes. Porém, apenas uma foi no rumo do gol. E aconteceu somente aos 46min, em chute de fora da área do atacante Erik. A bola foi sem força e facilmente defendida pelo goleiro Renan.

No primeiro tempo, o Atlético ainda pediu pênalti após a bola bater na mão do lateral Marcelo. Lance semelhante aconteceu na mesma área, mas na etapa final.

A bola bateu na coxa e depois no braço de Matheus Mancini. O árbitro Jeferson Antônio da Costa marcou penalidade. Daniel Morais bateu muito bem e colocou o Villa Nova na frente.

Sem inspiração no primeiro tempo e sufocado nos minutos iniciais da segunda parte, o Atlético melhorou após sofrer o gol. Em poucos minutos, os atleticanos já tinham criado mais oportunidades do que tinha conseguido até então. Porém, apesar de chegar algumas vezes com bastante perigo, faltou um pouco mais de calma na hora de finalizar.

O resultado deixou a equipe treinada por Oswaldo de Oliveira apenas na quinta colocação, passadas três rodadas. No próximo compromisso, contra o Patrocinense, o Atlético vai jogar com o time titular. Jogo marcado para domingo (28), às 17h, no Independência.

Estádio: Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG

) Juiz: Jeferson Antônio da Costa (MG)

Cartão amarelo: Matheus Mancini (CAM) Gol: Daniel Morais (VIL), aos 7min do segundo tempo

VILLA NOVA Renan, Nequinha, Rafael, Otávio e Marcelo; Ceará, Marzagão, Paulo Vitor, Núbio Flávio (Leozinho) e Carrara (Luis Felipe); Daniel Morais. T.: Ito Roque

ATLÉTICO-MG Victor, Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago, Gustavo Blanco, Hyuri (Marco Túlio) e Valdívia (Bruno Roberto); Erik e Carlos (Alerrandro). T.: Oswaldo de Oliveira