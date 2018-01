Tom Cruise revela nome do novo ‘Missão Impossível’

O sexto filme da franquia Missão Impossível, que chega às telonas no dia 26 de julho, teve seu nome revelado ontem pelo ator Tom Cruise, em sua conta oficial no Instagram: ‘Missão Impossível - Efeito Fallout’. Além do astro, o longa terá Henry Cavill, Simon Pegg, Angela Bassett e Alec Baldwin, entre outros. Cruise também divulgou uma nova imagem do filme, na qual Ethan se segura em um helicóptero em pleno voo. Em agosto do ano passado, Tom Cruise se machucou ao gravar uma das cenas de ação do filme. O artista calculou mal o pulo e acabou batendo com força na lateral de um prédio. De acordo com a Paramount, o ator quebrou o tornozelo.

Atriz de ‘Maze Runner’ fala do abuso sexual que sofreu no Brasil

A atriz anglo-brasileira Kaya Scodelario falou com o jornal ‘Metro’ sobre a decisão de contar, em outubro do ano passado, sobre um caso de abuso sexual que sofreu aos 12 anos nas mãos de um parente da sua mãe, que é brasileira. Na época, a protagonista da série de filmes Maze Runner disse no Twitter que o abusador ainda é protegido por outros familiares aqui no Brasil. “Eu me lembro de pensar que se eu tivesse 12 anos e essa coisa horrível acontecesse comigo, mas eu visse uma mulher que eu admirava falando sobre isso, eu teria me sentido menos culpada. Eu devo isso ao meu eu de 12 anos”, contou Kaya sobre a influência que o movimento #MeToo teve na sua decisão. “Ainda estou lidando com isso, e agora estou lidando com um novo lado disso: serei questionada sobre isso para sempre. Eu espero que isso não me defina, mas vai acompanhar meu nome e eu aceito isso”, explicou ao jornal.

Agência russa passa a apostar só em modelos acima de 45 anos

Em uma sociedade que se preocupa em retardar os efeitos da idade no corpo, a agência russa Oldushka decidiu ir na contramão, trabalhando só com modelos acima de 45 anos. Criada pelo fotógrafo Igor Gavar, o projeto começou apenas como um blog, em que ele retratava a beleza de pessoas em idades avançadas. Hoje, a maior parte dos agenciados da Oldushka são mulheres em torno de 60 anos, mas a idade máxima dos modelos chega a 85. Ao passar pelo perfil do Instagram da agência, os cabelos completamente grisalhos são unanimidade. Diversas marcas e revistas locais já apostaram nos modelos idosos para editoriais, até mesmo a grife Saint Laurent e a Gucci.

Para achar uma mulher, jovem manda e-mails para toda uma universidade

O jovem Hayden Moll, da Universidade Estadual de Missouri (EUA), tentava achar uma mulher no aplicativo de paqueras Tinder e acabou fazendo algo que viralizou na internet. Sem querer, ele deslizou para a esquerda –como um “não curti” – no perfil de uma garota chamada Claudia que estudava na mesma faculdade que ele. Ele se arrependeu e decidiu enviar e-mails para todas as Claudias da mesma universidade. “Queria deslizar para a direita, mas isso não aconteceu. Se você quiser me encontrar, podemos sair para comer uns donuts ou algo do tipo. Se não é nenhuma de vocês, por favor espalhem a notícia. Tenham um bom dia”. O e-mail viralizou em poucas horas. E surtiu o efeito desejado: “sua” Claudia – Claudia Alley, de 18 anos – recebeu a mensagem e fez um post no Twitter sobre isso. “Esse cara literalmente enviou e-mails para todas as Claudias da Estadual de Missouri para me encontrar no Tinder!”.

Meryl Streep participa da segunda temporada de ‘Big Little Lies’

A atriz Meryl Streep vai participar da segunda temporada de Big Little Lies, série da HBO que estreou em fevereiro e que ganhou vários prêmios no Globo de Ouro neste ano. A atriz campeã de indicações ao Oscar na história (21) vai interpretar Mary Louise Wright, mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgård). Preocupada com o bem-estar de seus netos após a morte de Perry, Mary chega a Monterey procurando por respostas. A série tem nomes de peso, como Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley.

Ellen DeGeneres

atriz, comediante e apresentadora norte-americana

60 anos