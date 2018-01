MARAVILHOSA – Ela tá simples? Claro que tá. Basta olhar a sua volta e ver que existem duas outras pessoas por perto que vestem o mesmo look jaqueta e calça jeans. O que muda então? O seu ziriguidum babe. Aprenda a desenvolver uma linguagem própria, seja (foto: Fotos: Ana Clara Garmendia)

De tanto ver gente de todos os jeitos por diversos pontos e lugares onde ando, sejam da moda ou não, aprendo sempre e divido muito sobre. A principal delas é : como é feio andar arrumado demais, retocado demais, emperequetado demais.

Eu sei que tem gente que ama, mas vou dar as minha impressões: se você se maquia e se penteia muito, você ganha alguns anos a mais e me parece que muita gente tem problemas em aceitar a chegada do tempo, embora ele seja o que há de melhor que possa nos acontecer, pois significa que estamos aqui para receber essa chegada da VIDA. Então, é aquela história do hi-low, que já é velha, mas muita gente não quer saber e taca exagero em tudo.

Tudo bem, meu bem, você faz o que quiser com seu look e sua vida, mas depois não reclama se não agradar quem quer, por que nos dias de hoje, muita gente tá de olho em que esbanja muito. Entenda: não quer dizer que você não deva ter a melhor bolsa da vida e usar as roupas mais caras e mais legais, apenas não faça disso seu ponto de partida para ganhar admiradores, por que esse comportamento tá em baixa. O que funciona agora são algumas regras básicas de educação, um bom par de tênis ou coturnos ou botinhas e uma jaqueta que seja o lacre me qualquer momento ! Misturei tudo? Pode ser.

Tô confusa, tô cansada, mas não tô #acabatta. Semana que vem, depois de algumas horas de sono recuperados, eu volto e falo mais. Ou não.

ELE TÁ COMO? – Também maravilhoso. O look pode parecer simples, mas ser simples pode ser mais difícil do que ser complicado, sabe por que? Por que é aí que entram os cortes, os tons, o equilíbrio das misturas. #ELETANOLACRE