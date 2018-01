Juiz do DF proíbe Lula de sair do Brasil; PF já foi informada

RUBENS VALENTE E MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, proibiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sair do país e ordenou a apreensão de seu passaporte. A decisão não tem relação com a condenação de Lula, na quarta (24), pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), a 12 anos e um mês de prisão. O juiz do DF atendeu a um pedido do Ministério Público Federal no DF relativo a uma ação penal que trata de supostos crimes na aquisição, pelo governo federal, de aviões caças da Suécia. Essa é uma das quatro ações penais em que Lula é réu na 10ª Vara Federal. Com a medida, Lula cancelou, segundo sua assessoria, uma viagem que faria para a Etiópia na madrugada desta sexta (26). A ordem para apreender o passaporte foi passada no início da noite desta quinta (25) ao diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que comunicou o ministro da Justiça, Torquato Jardim. O ministro orientou que o diretor da PF informasse Lula sobre a decisão em sua casa. Lula participaria no fim de semana de um debate na cidade de Adis Abeba, sobre ações de combate à fome da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), durante cúpula da União Africana. O compromisso havia sido anunciado antes da condenação pelo TRF-4 e confirmado na quinta pela manhã pela assessoria de Lula. O tesoureiro do PT, Emídio de Souza, já havia manifestado o receio de que o passaporte de Lula fosse apreendido por decisão judicial. A fim de evitar um constrangimento do ex-presidente no momento do embarque -ele poderia ser barrado no setor de imigração do aeroporto –a PF procurou avisar aos advogados de Lula o mais rápido possível para que a viagem seja cancelada. Ao saber da decisão, a assessoria de Lula informou que ele não embarcaria mais para a Etiópia. Na quarta (24), o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), sediado em Porto Alegre e responsável por julgar recursos de condenados pela Lava Jato em Curitiba, manteve por unanimidade a condenação de Lula no caso do tríplex em Guarujá (SP). A pena foi aumentada de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. A assessoria jurídica de Lula, procurada pela Folha na noite desta quinta-feira, não havia se manifestado sobre a retenção do passaporte até a publicação deste texto. O juiz que determinou a apreensão do documento de Lula, Ricardo Leite, já havia tomado decisões contrárias ao ex-presidente. Ele chegou a determinar a suspensão das atividades do Instituto Lula, medida que depois foi revista pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região. PETIÇÃO No início da tarde desta quinta, um advogado também entrou com um pedido no TRF-4 para que Lula seja proibido de deixar o país. A petição do advogado Rafael Costa Monteiro foi protocolada às 13h02 e juntada ao processo julgado nesta quarta. De acordo com a assessoria de imprensa do TRF-4, não há previsão para que o presidente da turma, o juiz federal Leandro Paulsen, analise o pedido.