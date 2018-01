Em Guaratuba, tem a Vintage Culture

Guaratuba vai se transformar no paraíso da música eletrônicaHoje, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500) será cenário para uma grande festa de e-music com mais de 7horas ininterruptas com o que há de melhor nas pistas mundiais, que tem como headline, o dj e produtor Vintage Culture, um dos responsáveis por consagrar o Brasil no cenário internacional da música eletrônica, e DashDot, como convidado especial. Ainda completam o line-up:Tite Clausi, Hiorrana, Davi Lisboa, Victor Oliver e Vicentini e Dj Maia. A festa tem início a partir das 22horas. Lukas Ruiz, mais conhecido como Vintage Culture, ocupa a 31a posição no ranking mundial entre os melhores 100 dj´s do mundo da revista inglesa, dj Mag. Vintage Culture mescla elementos de vários gêneros como deep house, indie house, nu disco, entre outros.