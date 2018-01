Universidade Brasileira com diploma Internacional

A Facear, tradicional faculdade do Paraná, com sedes em Araucária, Curitiba e Fazenda Rio Grande, dá mais um grande passo rumo à expansão. Após dois anos de projeto e implantação, e 1,5 milhão de dólares investidos, a faculdade brasileira abre uma universidade em Miami, nos Estados Unidos, e lança para início de 2018 três cursos de mestrado à distância: cursos de Mestrado em Direito Internacional, Mestrado em Gestão da Educação e Mestrado da Gestão, todos reconhecidos pela Comissão do Departamento de Educação da Flórida. Na foto Felipe Razera (dir. marketing), Júlia Bottini (da Facear International) e Murilo Andrade (diretor geral da Facear).

Recesso do Jurídico é época de estudos

Aproveitando a época de recesso do judiciário, o advogado Gustavo de Pauli Athayde, do escritório Athayde Advogados Associados está fazendo um curso de especialização em Direito Empresarial na Universidade de Coimbra, Portugal. “Estudar faz parte de nossa profissão, mas aproveitar esses espaços na agenda é essencial para o aperfeiçoamento continuo que acaba por refletir diretamente nos resultados dos processos em que atuamos, pois a própria legislação brasileira sofreu forte influencia da ordem jurídica portuguesa quando de sua criação. ’”, afirma Dr. Gustavo.

Balanço

** A presidente da BPW Curitiba -Business Professional Women, Alison Mazza Lubascher, apresenta o calendário de atividades 2018 e as novas associadas no café da manhã que será realizado no dia 30 de janeiro, às 8h30, no Four Coworking (Av. Presidente Getúlio Vargas, 3.418, Rebouças). A BPW Curitiba está realizando campanha para a entrada de novas associadas à entidade. Quem estiver interessada pode entrar em contato pelo telefone 41 99958-9123 ou através de secretaria@bpwcuritiba.com.br

** Neste sábado dia 27 de janeiro é a estreia em quadra no Círculo Militar do Curitiba Vôlei Carob House / CMP x Vôlei Londrina. Além do patrocínio Master da Carob House, o time conta ainda com outros patrocinadores, como Madero, Suplemento InBox, Unidom, Copel Telecom, Zebra e Peróxidos. Apoio Artro, Lequipe e Prates e apoio Institucional do Círculo Militar do Paraná - CMP.

** Sicredi consolida parceria com agronegócio no Show Rural Coopavel. Terceira maior instituição financeira em crédito rural do País reserva mais de R$ 150 milhões para financiamento no evento. A feira acontece em Cascavel, no oeste do Paraná e dará início ao calendário de grandes feiras agropecuárias no País em 2018. O Show Rural Coopavel deste ano acontece de 4 a 9 de fevereiro e celebra 30 anos de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. O tema é “Faça acontecer”, que representa a força do agronegócio no Brasil e a determinação do produtor rural.