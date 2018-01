Tesão Piá faz curta temporada no Regina Vogue

Presença cativa nos teatros de Curitiba, o grupo Tesão Piá volta a subir no palco do Regina Vogue, em curta temporada, hoje e amanhã, além de 2 e 3 de fevereiro.

A nova montagem conta com muita música, personagens, esquetes e surpresas pra lá de especiais. “Entre curitibanos e capivaras esse é um show que você não precisa levar a japona, porque o clima vai esquentar! Venha se identificar e rir com essa piazada que não perde uma piada”, satiriza Cadu Scheffer, integrante do grupo.

Formado em abril de 2013 o grupo Tesão Piá foi criado com a intenção de fazer humor regional, recriando e satirizando situações do cotidiano do curitibano, por meio de vídeos criados para a internet. Os temas dos vídeos abordam desde o famoso clima de Curitiba até as gírias mais comuns usadas pela população e já somam 15 milhões de acessos em seu canal do YouTube.

Serviço

Apresentação Tesão Piá

Quando: 26 e 27 de janeiro; e 2 e 3 de fevereiro. Sempre, às 21h.

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Onde: Teatro Regina Vogue - Shopping Estação