Aniversário do Sirène com festão neste domingo!

O Sirène está completando seu segundo ano e, desde que abriu suas portas na rua Trajano Reis, a casa já inaugurou mais dois endereços em 2017: um na Vicente Machado e outro no Mercado Sal.

Para comemorar esse sucesso, vai ter um festão na Ópera Arte que fica na Rua João Gava, 920, neste domingo, dia 28, a partir das 14 horas . Os ingressos para a Festa custam R$30 e estão à venda nas unidades do Sirène, assim como todos os produtos da marca. O convite dá direito à entrada e a um copo exclusivo para ser usado no domingo da festa.

As atrações são para todos os gostos e prometem não deixar ninguém parado, do Blues ao Disco. Davi Henn, Titcho Looper, Funk You CWB e Confraria da Costa são os responsáveis pela trilha sonora da festa, que vai ser regada a muito chope artesanal e, claro, ao famoso Fish & Chips.

Os produtos do Sirène, como as camisetas femininas, masculinas e bonés, com estampas novas e exclusivas, estarão lá para quem quiser comprar. O chope próprio da marca , que vem engarrafado, o Sirène Beach (um American IPA com teor 6,3%) também vai estar na festa, completado a alegria.

Olha que delícia, até amanhã, para celebrar o mês de aniversário, o chope pilsen em todas as unidades Sirène, estão por R$5 o copo de 400 ml. Um ótimo esquenta pra festa de domingo , então corre , essa promoção é só até amanhã : )



Festa de 2 anos Sirène - Domingo dia 28, a partir das 14h às 23h na Ópera Arte (Rua João Gava 920 -Abranches). Entrada: R$ 30

