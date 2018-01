Família de Hugo Chávez reativa perfil de ex-presidente em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família do ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez reativou nesta quarta-feira (24), quase cinco anos após sua morte, a conta no microblog Twitter pela qual costumava se pronunciar a seguidores e outros líderes mundiais. A primeira mensagem desde 18 de fevereiro de 2013 foi uma frase dita pelo líder em 1999, ano de sua posse, no "Alô, presidente", programa de TV usado também intensamente como canal de comunicação pelo líder até meses antes de morrer. "Acima de todas as dores, nós, pais, temos nas nossas mãos a tarefa de salvar a pátria para deixá-la aos nossos filhos. Este é o chamado para este momento histórico que estamos passando." Segundo a filha mais velha do ex-mandatário, María Gabriela, a intenção é preservar discursos e pensamentos do político e será administrada pela chamada Fundação Comandante Eterno Hugo Chávez, em sua memória. Ao abrir seu perfil, em 2010, Chávez era criticado pela oposição por governar pelo Twitter. Seus adversários, porém, também passaram a usar a rede para compartilhar opiniões e feitos, o que se mantém até hoje na Venezuela. A publicação derradeira foi feita na última vez que voltou de Cuba, onde fazia tratamento contra o câncer. "Continuo com fé em Cristo e confiando em meus médicos e enfermeiras. Até a vitória sempre! Viveremos e venceremos!"