Coritiba empata em casa e parte para sequência complicada

Kleber, contra o Rio Branco: atacante marcou o único gol do Coritiba no jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o Rio Branco, nessa quinta-feira (dia 25) à noite, no Couto Pereira, pela segunda rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Coxa ficou em 4º lugar do Grupo A, com 2 pontos. O time de Paranaguá é o 5º colocado do Grupo B, com dois pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Nesse primeiro turno, os times enfrentam equipes do outro grupo. Os dois melhores de cada chave disputam as semifinais do primeiro turno, que vale a Taça Dionísio Filho. No segundo turno, os times enfrentam os adversários do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais do returno, que vale a Taça Caio Junior. A final do Estadual será entre o campeões desses dois turnos.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

A partir de agora, o Coritiba terá uma sequência complicada de jogos. No próximo domingo, vai a Francisco Beltrão jogar contra o União. E só terá mais um jogo no Couto na primeira fase da Taça Dionísio Filho. Será contra o Atlético-PR, na quarta rodada. Depois, ainda pegará o Londrina, no Café, e o Toledo, no 14 de Dezembro.

INVENCIBILIDADE

O Coritiba não perde para o Rio Branco há 11 anos. A última derrota foi em janeiro de 2007, por 2 a 1, no Couto Pereira. Desde então, foram 16 jogos, com 12 vitórias do Coxa e quatro empates. Em toda história desse confronto, que ocorreu pela primeira vez em 1915, o time de Paranaguá só venceu seis vezes. Nos demais 73 duelos, foram 60 vitórias da equipe da capital e 13 empates.

ESCALAÇÃO

O técnico Sandro Forner não contava com quatro jogadores: Galdezani, Geovane, Henrique e Rodrigo Ramos, todos em recuperação. Walisson Maia foi a única mudança em relação ao time da estreia em 2018. Ele entrou no lugar do zagueiro Werley, que foi para o Vasco. O Rio Branco veio com o volante Luiz Camargo (ex-Paraná) e o lateral-direito Raul (ex-Atlético-PR), além do técnico Maurílio, que eliminou o Coxa da Copa do Brasil de 2017 com o ASA.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba começou dominando e pressionando. Guilherme Parede atuava aberto pela direita e conseguia incomodar com dribles. O time da casa desperdiçou duas boas jogadas ofensivas e acabou levando o gol na primeira bola parada perigosa do Rio Branco. O lateral Raul (ex-Atlético) cobrou escanteio. Eric (1,92 m de altura) ganhou de Walisson Maia e cabeceou no canto: 1 a 0. O Coxa sentiu o gol e se perdeu em campo. O time demonstrou nervosismo e abusou dos passes errados.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Forner tirou Yan Sasse, que jogava aberto pela esquerda, e colocou o centroavante Alecsandro. Aos 10 minutos, outra troca no Coritiba. Saiu o meia Ruy e entrou o ponta Iago Dias. As mudanças não tiveram efeito positivo. O time da casa pouco atacou e ainda levou alguns contra-ataques perigosos. Aos 22, troca de volantes: saiu João Paulo e entrou Julio Rusch. O Coxa começou a pressionar o adversário e criou duas chances. O empate só veio aos 39, em jogada de bola parada. Julio Rusch cobrou falta para área. Kleber desviou e marcou.

CORITIBA 1 x 1 RIO BRANCO

Coritiba: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Walisson Maia e William Matheus; João Paulo (Julio Rusch); Simião, Ruy (Iago Dias), Yan Sasse (Alecsandro) e Guilherme Parede; Kleber. Técnico: Sandro Forner

Rio Branco: Éder; Raul, Thiago, Victor e Thiaguinho; Kessi (Recife), Camargo, Marco Túlio, Tharlles e Rodrigo Jesus; Eric (Kauan). Técnico: Maurílio

Gols: Eric (24-1º) e Kleber (39-2º)

Cartões amarelos: Victor (RB). Kleber, Cesar Benitez (C).

Árbitro: Eduardo Elias Malek

Público: 4.660 pagantes (5.325 total)

Renda: R$ 105.214,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Parede tenta a jogada pela direita. A bola chega até Simião, fora da área. Ele chuta forte, no ângulo. O goleiro faz boa defesa.

21 – Boa jogada de Kleber para William Matheus. A bola chega até Ruy, que chuta. O goleiro defende.

24 – Gol do Rio Branco. Raul cobra escanteio. Eric cabeceia no canto.

26 – Falta perto da área. João Paulo cobra colocado. A bola passa perto, ao lado do gol.

Segundo tempo

19 – Raul invade a área e fica livre. Ele chuta mal, para fora, e perde grande chance.

26 – Iago Dias invade a área e chuta cruzado, no cantinho. O goleiro faz grande defesas.

32 – Depois de escanteio, Kleber desvia e Alecsandro chuta para fora.

39 – Gol do Coritiba. Julio Rusch cobra falta para a área. Kleber desvia e marca.