O técnico do Coritiba, Sandro Forner: “A torcida foi muito paciente, mas nós sabemos que temos que melhorar muito” (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O técnico do Coritiba, Sandro Forner, criticou o desempenho da sua equipe após o empate com o Rio Branco, nessa quinta-feira (dia 25) à noite. “A dificuldade é ajustar a equipe com pouco tempo de treino. Estou tentando aproveitar as características dos jogadores. Todos têm mostrado vontade, mas temos que melhorar muito”, declarou. “Tivemos pouca lucidez para jogar”, afirmou.

Parte da torcida vaiou o time após o empate. Mesmo assim, Forner preferiu comentários positivos sobre os torcedores que foram ao Couto Pereira. “A torcida foi muito paciente, mas nós sabemos que temos que melhorar muito”, disse.

Sobre a substituição mais polêmica do jogo – a saída do meia Yan Sasse para a entrada do centroavante Alecsandro, no intervalo. “Coloquei o Alecsandro porque eles estavam muito atrás. Precisávamos de jogadas na área”, declarou.