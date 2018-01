Medicina, direito e administração são as carreiras mais procuradas no Sisu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até o início da noite desta quinta-feira (25), o MEC já havia contabilizado 1,8 milhão de inscritos no Sisu, sistema que reúne vagas em instituições públicas de ensino superior. Como os candidatos podem escolher até duas opções de curso, o total de inscrições passava dos 3,5 milhões. O curso mais procurado até então foi medicina, com 219.300 inscrições. Em seguida, vinham direito (201.539), administração (185.813) e pedagogia (159.205) -veja lista completa abaixo. Ao todo, estão sendo oferecidas nesta edição 239.601 vagas em 130 instituições. O prazo para se inscrever vai até as 23h59 desta sexta-feira (26). Os candidatos interessados devem ter participado do Enem em 2017 e não ter zerado a redação. Os estudantes precisam entrar no site, informar o número de inscrição do Enem e a senha cadastrada no site. Não é cobrado taxas. No site do MEC, o estudante pode consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes. O sistema mostra durante o período de inscrição uma nota de corte parcial diariamente com base no número de vagas disponíveis e as notas do inscritos, e o candidato pode alterar as suas opções sempre que achar necessário. Será validada apenas a última alteração confirmada. O resultado da primeira chamada será divulgada na próxima segunda-feira (29), com matrículas entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. VEJA OS CURSOS MAIS PROCURADOS: Medicina: 219.300 inscrições Direito: 201.539 Administração: 185.813 Pedagogia: 159.205 Enfermagem: 120.999 Educação Física: 120.524 Psicologia: 94.203 Ciências Biológicas: 87.806 Ciências Contábeis: 79.532 Veterinária: 71.679