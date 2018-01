Com Neymar na capa, jornal diz que Real terá R$ 1,17 bi para 'revolução'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid deve ser um dos grandes protagonistas da janela de transferências de julho. A reportagem de capa do jornal Marca desta sexta-feira (25) traz a informação de que o clube terá 300 milhões de euros (R$ 1,17 bilhão) disponíveis para fazer uma "revolução" em seu elenco. Além da alta quantia, chama a atenção que uma foto de Neymar ilustra a manchete do periódico espanhol. O veículo informa que o Real "não tem problemas de liquidez para se renovar" porque o clube gastou pouco nas últimas janelas de transferências. O assunto Neymar no Real Madrid está agitando a imprensa espanhola nos últimos dias. Nesta quinta-feira (25), o As publicou uma reportagem afirmando que o clube merengue pode negociar Cristiano Ronaldo em julho caso o brasileiro seja anunciado como reforço no Estádio Santiago Bernabéu.