Trump diz ter 'discussões tremendas' com líder africano em Davos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrou nesta sexta-feira (26) com o presidente de Ruanda, Paul Kagame, em um esforço para melhorar sua relação com países africanos depois da polêmica sobre a reunião em que o americano teria chamado países do continente de "países de merda". A reunião aconteceu no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O presidente norte-americano negou ter usado o palavrão, mas outros presentes à reunião sobre imigração em Washington dizem que ele assim se referiu a nações do continente africano. A União Africana e vários países do continente criticaram Trump após relatos da fala do presidente sobre os "países de merda". Segundo Trump, ele e Kagame, que chefia a União Africana, tiveram "discussões tremendas" -os dois não citaram a polêmica ao falar a repórteres depois da reunião em Davos. "Realmente é uma grande honra. Por favor envie meus cumprimentos, sei que você vai à sua primeira reunião [da União Africana] em breve. É uma honra tê-lo como amigo", disse Trump ao líder africano. "Muitas grandes discussões!", escreveu o republicano em rede social sobre o encontro. Kagame disse que tiveram "boas discussões" sobre questões econômicas e de comércio. Ele é presidente de Ruanda desde o fim do genocídio no país em 1994. Ele vem sendo elogiado pelo crescimento econômico da nação, mas grupos de direitos humanos dizem que o governo silencia opositores, o que autoridades negam.