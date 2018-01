Agendamento do Passe Escolar começa na segunda-feira, dia 29

Na próxima segunda-feira (29), a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) abre o pré-cadastro e agendamento pela internet para o Passe Escolar. Estudantes que moram e estudam em Curitiba têm direito a metade do valor da passagem. O agendamento é feito junto com o pré-cadastro, pela Internet, no site (www.urbs.pr.gov.br).

O estudante, maior de 18 anos, ou o responsável legal deve preencher um formulário e agendar o dia, local e horário de atendimento em um dos nove postos da Urbs nas Ruas da Cidadania. “O Passe Escolar pode ser feito em qualquer época do ano, mas como a procura é muito grande no período que antecede a volta às aulas, o pré-cadastro é uma forma de agilizar o atendimento”, explica o gestor da Unidade de Cadastro da Urbs, Ivan Frote.

O cadastramento do Passe Escolar começará no dia 5 de fevereiro e pode ser feito na sede da Urbs, na Rodoferroviária, ou em qualquer unidade da Urbs nas Ruas da Cidadania. Na hora de agendar o atendimento, é melhor priorizar o agendamento na Rua da Cidadania mais próximo de casa ou do trabalho.

A Urbs não faz cadastramento de Passe Escolar na Rua da Cidadania Matriz para não sobrecarregar o atendimento de outros serviços.

O horário de funcionamento na sede da Urbs e nas Ruas da Cidadania vai das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Caso opte pelo atendimento sem o agendamento online, o interessado deverá se dirigir a um dos postos da Urbs e retirar senha, que serão entregues conforme a capacidade de cada unidade.

Após a aprovação do cadastro, o estudante recebe um cartão-transporte. O cartão de estudante pode ser carregado com 50 créditos por mês ou 100 para dois meses, contados da data da última aquisição. O limite por estudante é de 400 créditos por ano. Apenas quem estuda e mora em Curitiba pode se cadastrar.

Regras

O passe escolar é fornecido a alunos matriculados em escola de ensino regular de primeiro, segundo ou terceiro grau que morem a mais de 1.000 metros da escola e cuja família tenha renda familiar bruta de até três salários mínimos, no caso de ter um filho com direito ao passe; até quatro salários mínimos para dois filhos com direito ao passe; e até cinco salários mínimos para três filhos ou mais com direito ao passe.

No site da Urbs (www.urbs.pr.gov.br) os interessados encontram a relação dos documentos necessários que devem ser apresentados para requerer o Passe Escolar.