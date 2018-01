Carreta invade pista contrária e interdita a rodovia Régis Bittencourt, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente provocado por uma carreta interditou a pista sentido Paraná da rodovia Régis Bittencourt, no km 381, em Miracatu (Vale do Ribeira), na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista da carreta, que transportava peças automotivas, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e colidiu contra uma estrutura metálica que protege o canteiro lateral. O acidente foi registrado por volta das 4h50. Segundo a concessionária Autopista Régis Bittencourt, houve queda de cerca de 30% da carga na via, que ficou totalmente bloqueada no trecho onde o acidente ocorreu. O motorista da carreta foi levado em estado de choque para um hospital em Miracatu. O bloqueio atingiu 5 km de congestionamento no sentido Curitiba, mas, por volta das 8h15, a pista já estava totalmente liberada.