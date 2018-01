Ocorrências de roubo de carga caem após primeiro dia de operação no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A operação conjunta entre as Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, iniciada nesta quinta (25), reduziu o número de ocorrências de roubo de carga no primeiro dia de patrulhamento nas estradas federais do Rio de Janeiro, divulgou nesta sexta (26) o Comando Conjunto das Operações em Apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública. As informações são da Agência Brasil. Segundo balanço, divulgado no fim da manhã, o registro diário de roubo de carga nas regiões patrulhadas caiu de uma média de 29 ocorrências por dia para cinco. A operação terá caráter permanente, com ações surpresas nos acessos às rodovias federais que cortam o estado do Rio. Além de BRs, como as rodovias Presidente Dutra (BR-116) e a Washington Luiz (BR-040), as ações ocorrem em trechos da Avenida Brasil e do Arco Metropolitano. O patrulhamento, iniciado nesta quinta (25), ocorreu de forma alternada em 109 pontos de acesso. Foram revistados 3549 caminhões, 4172 carros, 1851 motocicletas e 443 vans.