Em troca de Allione, Palmeiras adquire preferência de 2 anos por Zé Rafael

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras agora tem a preferência de contratar Zé Rafael, jogador do Bahia. Em troca do empréstimo de Allione por esta temporada, o clube conseguiu como contrapartida o direito de igualar qualquer proposta que o meio-campista receber. O jogador foi recentemente sondado por diversos clubes do país inteiro, mas chamou a atenção especial do mercado paulista. Santos, Corinthians e São Paulo tentaram contar com ele para 2018. O Cruzeiro foi outro interessado. Com o acordo, que vale até o fim de 2019, o Palmeiras precisará ser consultado antes de o Bahia topar emprestar ou vender o atleta. O Alviverde, então, terá o direito de igualar a proposta. O acordo foi assinado não só pelo Bahia, mas também pelo empresário do jogador e pelo próprio atleta. Vale destacar que o time paulista tem a opção de igualar ou não a oferta de qualquer equipe. Allione se destacou no Bahia no ano passado e se reapresentou ao Palmeiras a pedido de Roger Machado. Com a chegada de Gustavo Scarpa, no entanto, ele ficou fora até da lista do Paulistão e pediu para ser negociado e acertou seu retorno com os salários pagos pelos baianos.