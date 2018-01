Festival de Férias de Verão tem atividades gratuitas

(foto: Guilherme Dalla Barba/SMELJ)

A partir de segunda-feira (29), a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) inicia as atividades do Festival de Férias de Verão 2018. As ações acontecerão em 18 locais da cidade, como Centros de Esporte e Lazer (CEL) e Associações de Moradores, nas dez Regionais Administrativas da Prefeitura, no horário das 14h às 17h.

“O Festival de Férias já é uma ação consolidada no calendário de lazer do município e reúne atividades gratuitas para que as crianças possam se divertir ao lado de suas famílias durante o período de férias escolares”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Os eventos contarão com diversas atividades esportivas, recreativas e culturais que incluem jogos, brinquedos gigantes, oficina de ciclismo, escalada, skate, gincanas e pintura de rosto e de chão. A previsão é que 15 mil crianças participem das atividades, que vão até 2 de fevereiro.

A participação no Festival de Férias é gratuita e não é necessário fazer inscrição. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Lazer pelos telefones: (41) 3350-3715 ou (41) 3350-3714 e nos núcleos da secretaria nas Regionais Administrativas.

Serviço: Festival de Férias de Verão 2018

Data: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Regional Bairro Novo

29 e 30 de janeiro • CEL Xapinhal (Rua Francisco Claudino Ferreira, s/nº, Sítio Cercado).

31 de janeiro e 1 de fevereiro • CEL Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681)

1 e 2 de fevereiro – Associação de Moradores Salgueiro (Praça Francisco Corso – Rua Netuno, 63)

2 de fevereiro – Clube da Gente Bairro Novo (Rua Marcolina Caetana Chaves, 150)

Regional Boa Vista

29 de janeiro a 2 de fevereiro – Centro Cultural Vilinha (Rua Arno Feliciano de Castilho, 1.990 – Bairro Alto)

Regional Boqueirão

29 e 30 de janeiro – CEL Agostinho Legró (Rua Pastor Carlos Frank, esquina com a rua Tenente Coronel Vilagran Cabrita)

31 de janeiro e 1 de fevereiro – Cel Menonitas (Rua Paulo Setubal, s/n)

2 de fevereiro • Rua da Cidadania Carmo (Avenida Mal. Floriano Peixoto, 8.430, Carmo).

Regional CIC

29 de janeiro a 2 de fevereiro – Associação de Moradores Conjunto Oswaldo Cruz II (Rua Christina Barletta Tuoto, 185)

Regional Cajuru

29 de janeiro a 2 de fevereiro – Rua da Cidadania Cajuru (Av. Mauricio Fruet, 2.150 - Capão da Imbuia)

Regional Matriz

29 de janeiro a 2 de fevereiro – CRAS Vila Torres (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 132-350)

Regional Pinheirinho

29 a 31 de janeiro • CEL Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 289, Pinheirinho)

1 e 2 de fevereiro • Rua da Cidadania Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033, Capão Raso)

Regional Portão

29 de janeiro a 2 de fevereiro – Associação de Moradores Unidos do Parolin (Rua Gastão Poplade, 30 - Parolin)

29 de janeiro a 2 de fevereiro - Associação de Moradores da Vila Leão e Uberlândia (Rua Celina Posselt Mansur, 33 - Novo Mundo)

31 de janeiro a 2 de fevereiro • Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha).

Regional Santa Felicidade

29 de janeiro a 2 de fevereiro • Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade).

Regional Tatuquara

29 de janeiro a 2 de fevereiro - CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620, Tatuquara).