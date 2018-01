Espanha declara embaixador da Venezuela em Madri persona non grata

O governo da Espanha declarou nesta sexta-feira (26) persona non grata o embaixador da Venezuela em Madri, em uma resposta "proporcional" e "de reciprocidade" à mesma medida adotada nessa quinta-feira (25) pelas autoridades de Caracas. A informação é da Agência EFE.

A medida, do Executivo de Mariano Rajoy, é uma resposta à decisão da Venezuela de dar um prazo de 72 horas ao embaixador espanhol em Caracas para que deixe o país, após ter sido declarado persona non grata por "ingerência em assuntos internos".

O porta-voz do Gabinete espanhol, Íñigo Méndez de Vigo, disse, em entrevista, após a reunião semanal do Gabinete, que o país quer manter boas relações com a Venezuela e "lamenta" a medida contra o embaixador em Caracas.