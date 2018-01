Estiagem faz Rio decretar emergência em cidades do norte fluminense

O governo do estado do Rio de Janeiro decretou nessa quinta-feira (25) situação de emergência nos municípios de Natividade, Itaperuna e São Francisco de Itabapoana pela estiagem registrada nos últimos meses. O decreto foi publicado no Diário Oficial de nesta sexta-feira (26).

Segundo o governo, as três cidades do norte fluminense já registram prejuízos na produção agrícola com a pouca ocorrência de chuvas. Em Natividade, produtores locais já teriam acumulado perdas de R$ 5 milhões.

O decreto libera os municípios para contratar serviços e obras sem licitação, desde que sejam para atender à situação de emergência. A medida terá vigência de 180 dias.

Previsão de chuvas

A meterologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que uma massa de ar tropical está sobre parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste e têm impedido o avanço de frentes frias, que chegam do Sul.

"Esse bloqueio deve ser rompido nos próximos dias. A gente tem uma previsão de chuvas que podem ser fortes, atingindo a região Centro-Oeste e o Sudeste como um todo".

Segundo informações do Inmet, choveu em Itaperuna apenas 15% do que era esperado para o mês de outubro. Em novembro, a chuva superou as expectativas em 10%, mas foram registrados déficits de precipitação em dezembro e janeiro, com chuvas 45% e 35% abaixo do previsto.