Por desgaste físico, Carille definirá Corinthians horas antes do clássico

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muitas dúvidas e diversos cenários em relação à equipe. É dessa forma que o Corinthians realizou o último treino antes do clássico com o São Paulo na tarde deste sábado (27), no Pacaembu. Após a atividade, o técnico Fábio Carille afirmou que o time será definido horas antes do duelo por causa do desgaste físico de alguns atletas. "Não tem time ainda. Não tenho problema em falar o time ou não, muitos jogadores chegaram com dor. Só vai dar 48 horas do jogo à noite. O grupo já sabe o que penso, mas só vamos definir amanhã [sábado]. Podemos aparecer com dois volantes, um atacante de movimentação", disse o treinador. "Os cinco de trás são [dúvida]. É claro que não vão ficar os cinco de fora. Eles e mais o Júnior Dutra são dúvida. Os que jogaram mais no último jogo, foram titulares, serão avaliados amanhã cedo", completou. Segundo Carille, o esquema tático do time alvinegro não será modificado e, em qualquer cenário, apenas as características dos atletas será alterada. "Se entrar Camacho ou Maycon, eu não mudo a ideia do 4-1-4-1. Hoje temos 21 dias de trabalho, era para estarmos em pré-temporada ainda", explicou. Carille também deixou dúvidas em relação ao centroavante da equipe. De acordo com ele, Júnior Dutra, que disputa uma posição com Kazim, reclamou de dores musculares nesta sexta-feira (26). "Ele correu muito na quarta-feira. A ideia era que ele não jogasse 90 minutos na quarta. Ainda não temos lastro do Dutra, não sabemos como é a recuperação dele. Podemos jogar com o Kazim", ressaltou. O time titular escalado por Carille no segundo jogo do estadual, contra o São Caetano, teve a seguinte formação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim. Na vitória sobre a Ferroviária, na última quarta-feira, os quatro jogadores do meio-campo ofensivo descansaram, assim como o atacante turco. Em contrapartida, toda a linha defensiva, além de Gabriel, começaram jogando. Jadson, Romero e Clayson, por sua vez, entraram no segundo tempo.