Quebra-cabeça gigante será montado no Parque Barigui

(foto: Divulgação Greenpeace)

Neste domingo, dia 28 de janeiro, é Dia Mundial dos Corais da Amazônia. Para celebrar a data os ativistas do Greenpeace, estarão em 29 cidades do Brasil para montar um quebra-cabeça gigante, com uma imagem surpresa.

Aqui, em Curitiba, a ação acontecerá às 15h30, no Parque Barigui, e renderá boas fotos e vídeos. Haverá também música, pintura de rosto, oficina de desenho para crianças, e informações sobre os Corais da Amazônia.

Conheça um pouco da história do Greenpeace:

Um ano atrás, nós embarcávamos em uma aventura inesquecível no fundo do mar brasileiro: conhecer os Corais da Amazônia! Foi em 28 de janeiro de 2017, que o mundo viu pela primeira vez como são as cores, formas, os habitantes e as singularidades desse ecossistema que é um verdadeiro tesouro natural. Por isso, esse dia ficou marcado como o Dia Mundial dos Corais da Amazônia!

Neste próximo domingo, 28 de janeiro, vamos celebrar essa data tão especial. Voluntários e ativistas do Greenpeace estarão em 29 cidades do Brasil com uma atividade grandiosa, do tamanho dos corais: Vamos montar um quebra-cabeça gigante, com uma imagem surpresa.

Assim, poderemos mostrar também o tamanho da nossa vontade de defender os Corais da ganância das empresas de petróleo, que querem a todo custo perfurar a região e lucrar com o petróleo do fundo do nosso mar.

Já somos 1,6 milhão de defensores. E quando mais, melhor! Por isso, participe da atividade na sua cidade, convide seus amigos e vamos juntos fazer com que os Corais da Amazônia fiquem ainda mais famosos no Brasil e possamos, assim, garantir seu bem-estar.

SERVIÇO

O quê: Ação do Greenpeace em Curitiba

Quando: próximo domingo, 28 de janeiro, às 15h30

Onde: Parque Barigui

Quanto: Gratuito