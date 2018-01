Economia dos EUA cresce 2,3% em 2017 e pode bater meta de 3% em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos fechou 2017 com alta de 2,3%, de acordo com a primeira leitura do Departamento de Comércio do país, revelado nesta sexta (26). O resultado é melhor do que o obtido em 2016, quando os EUA cresceram 1,5%. Os bon números se devem especialmente pelo aquecimento do mercado interno. Um dos indicadores da demanda doméstica teve alta de 4,6%, maior ritmo desde o quarto trimestre de 2014. Outro indicador interno, os gastos do consumidor, cresceu 13,9% no último trimestre de 2017, no melhor resultado em três anos. Este incremento de gastos foi possível graças ao aumento das importações, que tiveram alta de 13,9% no quarto trimestre do ano passado, o ritmo mais forte desde 2010. Economistas ouvidos pela agência de notícias Reuters projetam que o crescimento anual da economia dos EUA atingirá a meta de 3% em 2018. O dólar fraco, a alta dos preços do petróleo e o fortalecimento da economia seriam os principais motores do bom resultado para este ano.