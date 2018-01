Bloco Garibaldis e Sacis estarão neste domingo na Marechal

(foto: Alice Rodrigues)

O bloco Garibaldis e Sacis convida os foliões para festejar o Carnaval 2018 neste domingo (28), das 15h às 19h, na Avenida Marechal Deodoro. A festa faz parte dos eventos pré-carnavalescos organizados pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba e é destinada ao público de todas as idades.

O trecho entre a R. Barão do Rio Branco e a Av. Marechal Floriano estará fechado para a passagem do bloco. A área delimitada terá a segurança garantida pela Polícia Militar e empresa especializada. No local não será permitido o ingresso com garrafas e outros objetos de vidro.

Para que tudo transcorra com tranqüilidade, os participantes devem estar atentos às recomendações do Guia do Folião, elaborado pela FCC. As principais dicas são: deixar o carro em casa e utilizar preferencialmente o transporte coletivo; vestir roupas e fantasias leves, arejadas e confortáveis; não esquecer do filtro solar; ingerir bebidas alcoólicas com moderação e beber muita água; cuidar do celular e evitar o uso de objetos como joias e relógios caros.

O guia também fornece dicas de comportamento para garantir o respeito entre os foliões. A recomendação é se afastar e não revidar atitudes daqueles que não estão na mesma sintonia.

Confira o guia aqui.

Programação

PRÉ-CARNAVAL 2018

Garibaldis e Sacis na Marechal Deodoro

28 de janeiro, das 15h às 19h

Rua Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre R. Barão do Rio Branco e R. Marechal Floriano Peixoto)

Garibaldis e Sacis na Regional Bairro Novo

4 de fevereiro, das 15h às 19h

Rua São José dos Pinhais – Sítio Cercado (trecho entre R. Nova Aurora e R. Dr. Lauro Gentil Portugal Tavares)

Oficina de maquiagem (para o Zombie Walk)

3 de fevereiro, em dois horários: 14h e 15h30. Duração de 1h a 1h30 cada

Gibiteca de Curitiba – Solar do Barão – R. Carlos Cavalcanti, 533

Inscrição: R$ 15

CARNAVAL 2018

Baile Infantil

10 de fevereiro, a partir das 14h

Avenida Marechal Deodoro

Desfile dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Curitiba e Região Metropolitana

10 de fevereiro, a partir das 15h30 (blocos) e 19h (escolas)

Avenida Marechal Deodoro

Apuração das Notas do Desfile das Escolas de Samba

11 de fevereiro, das 15h às 21h

Memorial de Curitiba – Teatro Londrina

Marcha Zombie Walk

11 de fevereiro, das| 12h às 20h

Roteiro: Boca Maldita, Rua XV de Novembro, Paço da Liberdade, Riachuelo, Praça 19 de Dezembro, Cândido de Abreu e Praça Nossa Senhora da Salete

Psycho Carnival

12 de fevereiro, das13h às 19h

Praça Nossa Senhora da Salete