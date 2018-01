Mano Brown 'gatinho' vira máscara de Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quer uma fantasia durona e fofinha ao mesmo tempo? A máscara do rapper Mano Brown, 47, com filtro de gatinho é uma opção. Em dezembro de 2017 o cantor virou meme nas redes sociais depois de se atrapalhar em uma transmissão ao vivo no Instagram. Acidentalmente, Brown habilitou o efeito e, sem conseguir tirar o filtro, encerrou a live. A imagem do cantor com orelhas e focinho de gato se popularizou na internet como o meme do "Mano Brown moscando". A máscara pode ser adquirida por e-commerce no valor de R$ 7,90, com envio para todo o país. No Twitter, internautas comentaram a opção para o Carnaval. "O ser humano não tem limites, fizeram a máscara do Mano Brown de gatinho, já quero", comentou uma seguidora.