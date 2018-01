Tartaruga ninja Michelangelo visita exposição do artista que inspirou seu nome 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mais brincalhão do quarteto das "Tartarugas Ninjas", Michelangelo, foi convidado pelo Met (Metropolitan Museum of Art) de Nova York (EUA) para a abertura de uma exposição. A tartaruga compareceu ao museu para admirar as obras do artista renascentista de nome homônimo. "Nesta manhã, nós recebemos Michelangelo, um dos adolescentes mutantes das 'Tartarugas Ninjas', no The Met. Nossa celebridade convidada veio para ver o trabalho de um artista que compartilha do mesmo nome", disse o museu, em sua conta no Instagram (https://www.instagram.com/p/BeYfiAZASfy/?utm_source=ig_embed). A exposição "Michelangelo: Divine Draftsman and Designer" foi aberta ao público na manhã desta quinta (25). Para quem não se recorda, as "Tartarugas Ninjas" são formadas por um quarteto de tartarugas que levam os nomes de artistas italianos do Renascimento. Além de Michelangelo, o grupo é formado por Leonardo, Donatello e Raphael. Além de brincalhão, Michelangelo usa uma máscara laranja, ama uma pizza e é descrito como o menos maduro das "Tartarugas Ninjas". Os personagens foram criados Kevin Eastman e Peter Laird como uma paródia a obras de Frank Miller: "Demolidor" e "Ronin" e aos "Novos Mutantes'", da Marvel Comics. A primeira revista foi publicada em 1984, depois o quarteto virou desenho animado, filmes, videogames e até brinquedos para crianças.