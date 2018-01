Coritiba anuncia chegada do zagueiro Alex Alves, que estava no Goiás

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CORITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Alex Alves, zagueiro de 25 anos que esteve no Goiás na Série B 2017, é o novo reforço do Coritiba para a temporada. O jogador chega ao Alto da Glória um dia depois da confirmação da saída de Werley para o Vasco da Gama. Será a segunda passagem de Alves no futebol paranaense: ele defendeu o Paraná Clube entre 2012 e 14. Em Goiás, Alex Alves foi titular em 34 dos 38 jogos do time na B nacional, marcando 5 gols. Ele também atua como volante. Paranaense de Assis Chateaubriand, Alves declarou à TV do Coritiba sua perspectiva de voltar para o futebol do Estado: "Conheço bem o clube, pois me profissionalizei no Paraná, jogávamos clássicos bem acirrados. E agora retorno para a minha cidade, a Curitiba, para a alegria dos meus familiares vou estar próximo. Pretendo fazer história aqui dentro do Coxa". No mesmo depoimento, mostrou afinação com a pretensão do Coritiba na temporada: "Essa vai ser a minha quinta Série B. É um campeonato mais pegado que a Série A. Cada ponto é importante. Se estiver jogando mal tem que no mínimo tentar empatar, por que esse pontinho vai fazer diferença lá na frente."