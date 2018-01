Policial militar é preso no Cajuru quando negociava armas

(foto: Rede News 24 Horas)

Um policial militar do 22º Batalhão da Polícia Militar foi preso em flagrante negociando a venda de armas com mais três suspeitos, entre eles um adolescente. O flagrante foi na madrugada desta sexta (26) no bairro Cajuru, em Curitiba.

No momento da abordagem, opolicial negociava a venda de um fuzil e um espingarda. Os policiais apreenderam ainda uma pistola .40, um colete balístico, um fuzil calibre 76, uma espingarda calibre 12 e um veículo. Três, inclusive o PM, foram encaminhados para a Central de Flagrantes, e o menor seguiu para a delegacia do Adolescente.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a prisão do policial, que está na corporação desde 2012, informou que ele foi afastado de suas funções e que será aberta uma investigação interna.

“A PM não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e ressalta que a Corporação, para qualquer situação envolvendo policiais, busca a elucidação de todos os fatos, e, se restar comprovada responsabilidade, os instrumentos adequados de saneamento são adotados, na forma legal, sendo respeitados os direitos ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, para qualquer militar estadual”, divulgou a nota.