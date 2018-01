Banho de Mar à Fantasia de Paranaguá traz novidades

(foto: SECOM)

A 69ª edição do tradicional Banho de Mar à Fantasia de Paranaguá acontece no domingo, 4 de fevereiro, a partir das 9 horas, e dá início ao pré-carnaval do litoral paranaense. Realizado pela prefeitura da cidade, via Secretaria de Cultura e Turismo, com organização da Adetur Litoral, o evento reúne famílias e amigos em fantasias criativas e irreverentes.

De acordo com a organização, são aguardados milhares de foliões no desfile que tem a concentração marcada na praça do Guincho e seguirá por 1,5 km até a rua da Praia. Este ano o evento terá muitas novidades. Uma delas é que está programado um concurso de fantasias. Serão avaliadas e premiadas as melhores fantasias em três categorias: infantil, individual e grupo. Informações sobre o regulamento, ficha de inscrição e os prêmios podem ser obtidas no site da Prefeitura de Paranaguá, por meio do link. Na rua da Praia ao final do desfile os foliões irão fechar o evento com o tradicional banho em duchas instaladas na praça. Para garantir a segurança dos foliões este ano o evento contará com brigadistas.

Como tradicionalmente acontece, extraoficialmente, no dia 2 de fevereiro haverá um ensaio na Rua Rodrigues Alves. Para este ano, são aguardados mais de 20 blocos que vão desfilar pelas ruas da histórica cidade do litoral do Paraná. À frente da passeata, haverá um carro de som, acompanhado da bateria da escola de samba Junqueira que puxará sambas e marchinhas e o tão esperado “kisuco”, receita centenária e exclusiva da família Moura.

"Paranaguá busca o resgate da tradição desta festa e a edição de 2018 deverá contribuir para a manutenção e continuidade desta bela comemoração para toda família parnaguara e os turistas", disse o prefeito Marcelo Elias Roque.

Sobre o pré-Carnaval Banho de Mar à Fantasia

O Banho de Mar à Fantasia é um evento tradicional, que abre a programação do carnaval no litoral do estado e acontece pelas ruas do centro histórico de Paranaguá, sempre aos domingos.

Há mais de seis décadas, o carnavalesco Antônio Dias Moura, fundador da escola de samba Junqueira, encerrou uma das festas pré-carnaval com o mergulho no mar, ainda com a fantasia. A partir de então, a brincadeira foi batizada - Banho de Mar à Fantasia - e se repete todo ano.

Esta tradição que começou com a família Moura, a cada ano atrai mais e mais foliões que brincam e dançam nas ruas. Em 2018, o percurso terá 1,5 km aproximadamente, saindo da praça do Guincho até a rua da Praia, e contará com três pontos de apoio.

Mesmo sem a companhia de seu idealizador (Moura faleceu em 2006), sua família continua a promover o mergulho e a população comparece a caráter, com fantasias especiais e blocos com abadás.

"Este resgate histórico e cultural de um evento que já acontece há quase 70 anos é de extrema importância para a cidade de Paranaguá. Através deste evento, também considerado como atividade turística, relacionado à vivência de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural, estamos valorizando e promovendo a conservação dos bens materiais e imateriais da cultura parnanguara", disse o secretário de Cultura e Turismo, Harrison Camargo.

Programação

02/02 - Sexta-feira - Ensaio Rua Rodrigues Alves

04/02 - Domingo - Desfile Banho de Mar à Fantasia Saída da Praça do Guincho – a partir das 09h.

Para acessar o regulamento e a ficha de inscrição: entre no site, clique aqui.

Informações sobre o evento: entre aqui.