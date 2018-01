Curitiba conta com É o Tchan para agita o Pré-Carnaval

(foto: Divulgação)

No próximo dia 03 de fevereiro, o grupo baiano É o Tchan, uma das maiores bandas de axé da história da música nacional, desembarca na capital paranaense para comandar o Pré-Carnaval com a festa “Grito de Carnaval”, na Wood´s Curitiba, promovida pela produtora CWB Brasil. Sucesso absoluto nos anos 90, os músicos vão apresentar um show repleto de hits inesquecíveis do passado.

Com quase 30 anos de história, a trajetória do É o Tchan marcou a memória de muitos brasileiros e embalou muitos carnavais pelos quatro cantos do país. Sucessos como “Segura o Tchan”, “Dança do Bumbum” e “Cordinha” embalaram festas e carnavais de várias gerações, e as inconfundíveis coreografias ainda são reproduzidas por fãs de todas as idades. Liderado por Beto Jamaica e Cumpadre Washington, o grupo promete transformar a Wood’s Curitiba em grande bloco de carnaval com canções e coreografias que marcaram época.

O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 23h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 38 (meia-entrada) no site aqui e nas lojas Multisom. A produção do show é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Mais informações pelos telefones (41) 3087-9050 e (41) 3517-0019 ou no site aqui.