Universidade Positivo abre inscrições para Pós-Graduação

A Universidade Positivo está com inscrições abertas para os cursos de Pós-Graduação com início em 2018. São mais de 160 opções de cursos em Curitiba, nas sedes Ecoville, Osório, Hauer, Ângelo Sampaio, Mercês e Santos Andrade. São quatro modelos de programas, com carga horária e flexibilidade diferentes, para atender aos diversos perfis de profissionais que necessitam de atualização e aprofundamento em áreas específicas da profissão. "Os cursos seguem as tendências das últimas demandas do mercado de trabalho, que tem mudado rapidamente com a evolução da tecnologia e da sociedade", afirma Dario Luiz Dias Paixão, coordenador dos cursos de Pós-Graduação da UP.

O setor aeronáutico ganha uma especialização exclusiva na UP em 2018. O curso Liderança, Gestão e Práticas Eficazes no Setor Aeronáutico trata com profundidade temas como mercado aeronáutico, novas regulações, ferramentas de gestão do fluxo aéreo e preparação individual para a tomada de decisão. As aulas iniciam dia 6 de abril e acontecem a cada três semanas, às sextas e sábados, no câmpus Ecoville.

Para quem precisa de aplicação imediata do conhecimento no trabalho ou um upgrade rápido no currículo, a UP oferece especialização na modalidade Pós-Ágile, com duração máxima de 12 meses. É o caso do curso Gestão e Gerenciamento de Projetos, com início dia 6 de abril e aulas semanais às sextas e sábados. O curso é semipresencial - são nove disciplinas presenciais (300 horas) e três disciplinas a distância (120 horas). Os profissionais dessa área são vistos pelas empresas como agentes de mudanças e estão em uma demanda mundial crescente. "As mudanças tecnológicas e econômicas estão forçando as organizações a direcionarem duas energias cada vez mais para projetos do que para operações de rotina", afirma Paixão.

Pensando no profissional que preza pela flexibilidade, o programa Pós-Flex se encaixa perfeitamente, podendo ser iniciado em qualquer período do ano e finalizado no prazo estipulado pelo estudante - entre nove e trinta meses. Além disso, o Pós-Flex oferece a possibilidade de o aluno escolher as disciplinas que quer cursar. Cinco matérias são obrigatórias e quatro de livre escolha, entre mais de 50 opções. São 16 cursos diferentes nessa modalidade - entre eles, Gestão de Marketing Integrado, que prepara o profissional para um mercado competitivo, com conhecimentos avançados sobre gestão de marca, comportamento do consumidor, canais de relacionamento e novas tecnologias aplicadas ao marketing.

Com carga horária maior que os demais cursos de especialização - entre 440 e 520 horas - os cursos de MBA da UP são voltados para a prática profissional. Essa modalidade tem como público-alvo profissionais que já estão inseridos no mercado e que querem melhorar seus conhecimentos nas áreas de Gestão e Negócios, ampliando sua formação como gestores, líderes e executivos. Além das disciplinas e projeto de conclusão, o MBA UP conta com programas exclusivos, como o Fórum de Economia Global, o Global Summit e o Hackathon, além de três fóruns executivos durante o curso. São 17 cursos nessa modalidade com inscrições abertas e início previsto para o primeiro semestre. Mais informações e inscrições pelo site aqui.

