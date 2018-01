Avaliação de risco e podas de árvores reduzem impactos provocados por temporais

(foto: divulgação Secretaria de Meio Ambiente)

Nesta quinta-feira (25), equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA) recolheram galhos caídos e avaliando as condições de árvores após os fortes ventos registrados no fim da tarde de quarta (24) na cidade. De acordo com a SMMA, se não houvesse uma preocupação constante da Prefeitura com podas e avaliação de risco de queda, as ocorrências (com e sem temporal) poderiam ser muito graves. Foram recolhidos 11 caminhões pequenos com parte de troncos e galhos, mas não houve registro de danos graves ou de vítimas.

Desde 2017, a Prefeitura vem readequando o Plano Municipal de Arborização Urbana (de 2005) e realiza ações para que a cidade não apenas conte com boa arborização, mas que ela esteja integrada à realidade local e às normas que prezam pela qualidade e segurança. Desta forma, árvores avaliadas que representam riscos aos pedestres, à fiação elétrica, às propriedades e veículos estão recebendo podas.

Há casos em que faz-se necessário a substituição da árvore; mudas nativas são plantadas no local. A substituição de espécies leva em conta o fluxo de pessoas e veículos, o porte da planta, a largura das calçadas e ruas e espécies que não destruam as calçadas. Recentemente, trechos da rua Pedro Druszcz, no Centro, receberam mudas de espécie nativa com 1,80 de altura. O plantio tem sido uma ação constante e outros bairros serão contempladas com mudas.

Pinheiro

O morador que observar um pinheiro (Araucaria angustifolia - árvore protegida por lei) com aparente risco de queda precisa estar atento a como solicitar a poda ou corte da árvore. De acordo com a SMMA, se o local for em área rural, quem autoriza a intervenção é o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). No caso de área urbana, se houver risco iminente constatado por um técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura pode realizar a poda (contato: 3614-7480).

A Defesa Civil de Araucária também pode ser acionada pelo morador para avaliar a situação de risco. O telefone é o mesmo da Guarda Municipal: 153. Sobre o vento forte de quarta (24), a Defesa Civil teve sete acionamentos; cinco dessas situações ocorreram na região central da cidade e dois na área rural. A Defesa Civil registra a ocorrência e, dependendo de cada caso, pode acionar apoio de outros órgãos.