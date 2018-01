(foto: Rede News 24 Horas)

Uma pessoa morreu no início da tarde desta sexta (26) em acidente entre um carro e caminhão no Contorno Norte (PR-418), na em Curitiba. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local da colisão.

A rodovia está totalmente bloqueada no quilômetro 7. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) já está no local.